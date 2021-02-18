نقيب الصحفيين: سددنا 5.5 مليون جنيه من ثمن أرض إسكندرية خلال شهر واحد

كتب سمير حسنى

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة استطاعت سداد ما يقارب من 5.5 مليون جنيه من ثمن أرض النقابة بالإسكندرية، مقابل سداد 1.3 مليون جنيه خلال 40 سنة كاملة، كاشفا عن أن حق انتفاع الأرض يصل إلى 2 مليون جنيه سنويا.

وأضاف "رشوان" خلال مؤتمر صحفى، عقب ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، أن الديون تجاوزت 59 مليون جنيها، منوها بأن الأرض هى حق انتفاع وليست ملكية، وكشف عن لقاء جمعه بمحافظ الإسكندرية، مشيرا إلى أن الأخير اتخذ قرارا بخصم 50 % لجميع النقابات.

وتقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، و المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.

ويذكر أن نقابة الصحفيين، بدأت اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، وتستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير.