نقل مركز طبى الشيخ زايد بالإسماعيلية تمهيدا لإلحاقه بـ"التأمين الصحى"

الإسماعيلية - السيد فلاح

حرص اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على نقل خدمات المركز الطبى الشيخ زايد إلى نزل شباب الشيخ زايد بداية من غد الجمعة، بالتنسيق مع الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على أن يستأنف عمله بالمقر المؤقت بنزل الشباب يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 واِستقبال المواطنين وذلك لعدم إيقاف الخدمات الصحية للمواطنين، استكمالاً لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية لإلحاقها بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتتضمن نقل مكتب الصحة للمواليد والوفيات، وتطعيمات الأطفال، وعيادات الباطنة والأطفال والنساء وطب الأسرة، وكذلك الصيدلية، وفريق التسجيل لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما يتم نقل المبادرات الرئاسية من الوحدة الصحية للمركز إلى المركز المؤقت بنزل الشباب والتى تتضمن 4 مبادرات وهى اكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والسمعيات لحديثى الولادة ورعاية الحامل والجنين، وصحة المرأة للاِكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

جاء ذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات الصحية والوقائية لحين الاِنتهاء من أعمال تطوير المركز الطبى للشيخ زايد لإلحاقه بمنظومة التأمين الصحى الشامل.