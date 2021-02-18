اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ378

الخميس، 18 فبراير 2021 04:02 م
نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ378 الشهيد الدكتور محمد عبدالمنصف
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت النقابة العامة للأطباء كل من: الشهيد الدكتور محمد عبدالمنصف استشاري الجراحه العامه مستشفي شبرا العام ( كتشنر)، والشهيد لواء طبيب طارق رضوان رئيس قسم الاوعية الدموية السابق بمستشفي المعادى العسكرى، الشهيد الدكتور عزت كامل أستاذ ورئيس قسم العظام الأسبق بجامعة عين شمس، وذلك بعد وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 378 شهيدا.

WhatsApp Image 2021-02-18 at 3.46.18 PM

WhatsApp Image 2021-02-18 at 3.45.51 PM
WhatsApp Image 2021-02-18 at 3.45.25 PM
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو النقابة العامة للأطباء، إن شهر يناير 2021 شهد أكبر عدد من شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس  كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 98 شهيد خلال يناير وحده، لافتا إلى أن النقابة ليس لديها إحصائيات دقيقة، مشيرا إلى عدم وضوح سبب ذلك الحقيقى، إلا أنه قد يرجع إلى زيادة معدلات انتشار الفيروس الواضحة للجميع، مضيفا: الأعداد التى يتم إعلانها من قبل النقابة ليس كل شهداء الأطباء بل فقط ما يصل لها من معلومات، والأعداد الدقيقة لدى وزارة الصحة فقط.
 
ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيد، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيد،  وهو ما يعكس إرتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيد فى مايو 2020 ، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيب فى يوليو 2020، و22 طبيب فى أغسطس الماضى، و22 شهيد فى سبتمبر الماضى، و12 شهيد فى أكتوبر الماضى، و24 شهيد فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيد خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى طبيباً بعد وفاته بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:49 م

نقابة الأطباء تدعم مشروع قانون بالبرلمان لضم شهدائها لصندوق العمليات الإرهابية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:26 م

نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ 374

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:26 م

نقابة أطباء الدقهلية تنعى وائل حمدى أخصائى الأطفال الشهيد رقم 60 بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:28 ص

نقابة الأطباء تنعى طبيباً بعد وفاته بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة