نجاح عملية جراحية دقيقة لإزالة مسمار من قلب طفل بمستشفى الفيوم الجامعى

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب جامعة الفيوم، إن فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة الفيوم استقبل حالة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعانى من حادث تسبب فى اختراق مسمار طويل للقلب والشريان الأورطي.

وأضاف أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة وحرجة للطفل لإزالة المسمار وإصلاح الشريان الأورطى والبطين الأيمن، وتم تعويض الدم المفقود من أطباء قسم التخدير، وتمت العملية بنجاح والحالة مستقرة ويتم ملاحظتها فى العناية المركزة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وتوجه حتاتة بالشكر لأعضاء الفريق الجراحى والتخدير والعناية المركزة والتمريض.

ا.د ياسر حتاتة

ا.د عبد الله محمد اسامة