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نادى "إيرو سبورت" يستضيف اليوم البطل العالمى بيج رامى

الخميس، 18 فبراير 2021 09:20 ص
نادى "إيرو سبورت" يستضيف اليوم البطل العالمى بيج رامى بيج رامي
كتب أحمد مصطفى

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ينظم نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل مقر النادي، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

وكانت قد وقعت شركة "مصر للطيران"، بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

وأكدت مصر للطيران، إن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، لافتة إلى أن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.

 

 


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مصر للطيران

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