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نادى إيروسبورت يهدى "بيج رامى" الدرع التذكارى الخاص بالنادى وتقديم الشكر له

الخميس، 18 فبراير 2021 02:08 م
نادى إيروسبورت يهدى "بيج رامى" الدرع التذكارى الخاص بالنادى وتقديم الشكر له البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" في نادي ايرو سبورت
كتب – أحمد مصطفى

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أهدى نادى إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، الحاصل على المركز الأول عالمياً فى بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، الدرع التذكارى الخاص بالنادى، وتقديم الشكر له على ما قدمه.
 
 
وكان وصل البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ بيج رامى (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، إلى نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.
 
 
 

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