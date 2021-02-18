نائب وزير التعليم: وضع أسئلة امتحانات التعليم الفنى الأسبوع المقبل

إبراهيم سعيد

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن امتحان الصف الثالث الإعدادي بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم 7 مارس، وسيكون امتحان واحد لجميع المواد فيما جرى تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية، وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).



وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية dmc، أن الوزارة تسعى لاكتساب الطلاب المهارات الأساسية بجانب الحفاظ على صحتهم من الإصابة بكورونا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الحضور اختياري للطلاب في الترم الثاني بعد موافقة ولى الأمر وطلب من الإدارة التعليمية وسيجرى وضع أسئلة امتحانات طلاب التعليم الفني الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير: الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.