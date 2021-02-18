اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يشهد افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالى مركز قوص

الخميس، 18 فبراير 2021 08:45 م
نائب محافظ قنا يشهد افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالى مركز قوص افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص
قنا صابر سعيد

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شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص، بحضور أسامة الأحمر محافظ روتاري مصر والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب .

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص

 

وقدم نائب المحافظ الشكر للقائمين علي تمويل إنشاء أول وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب بمركز قوص مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب وحفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين .

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص (2)
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص 

 

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص (3)
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص 

 

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص (1)
افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص

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