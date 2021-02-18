نائب محافظ بنى سويف يناقش خطوات تقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اجتماع لجنة أسر الشهداء، التى تختص بدراسة أحوال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والتواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية والدعم لهم.

حضر الاجتماع لمياء العربى مدير إدارة المجالس واللجان "مقرر اللجنة" ،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ،وباقى أعضاء اللجنة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية والأزهر والكنسية.

ناقش نائب المحافظ ما تم تنفيذه من خطوات تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الأخير،والتى شملت بعض الموضوعات الخاصة بالإجراءات المطلوبة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها من الخدمات، من خلال تحديد منسق بكل مديرية خدمية ووحدة محلية للتواصل مع أسر الشهداء وإعداد قاعدة بياتات متكاملة تتضمن كافة المعلومات المطلوبة والمتاحة والظروف الاجتماعية المتعلقة بكل أفراد الأسرة، خاصة أبناء الشهداء ومراحلهم التعليمية

وتم استعراض مقترح لبعض الخدمات المتاح تقديمها لأسر وذوى الشهداء فى قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والسياحة ،علاوة على التوجيه بدراسة إعداد دليل استرشادي"كتيب"يتضمن كافة الخدمات المقدمة من المديريات الخدمية المعنية لأسر الشهداء أو أى جهة أو مصلحة حكومية على مستوى المحافظة، بجانب الإعداد والترتيب لاحتفالية يوم الشهيد لتضمينها مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى "مارس المقبل "من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتكريم أسر وأبناء الشهداء خلال تلك المناسبة، ومناقشة الآليات والمعايير الخاصة بتكريم أمهات شهداء الواجب على مستوى المحافظة والوحدات المحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من التضامن والمجلس القومى للمرأة والجهات ذات الصلة.

ووجه عاصم سلامة نائب المحافظ مديرية التضامن بعمل مسح ميدانى لأسر الشهداء، وذلك عن طريق الباحثين التابعين لإدارات ومكاتب التضامن فى مراكز ومدن المحافظة، على أن تتضمن الأبحاث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية، لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة وضمان استمرارية الرعاية المقدمة لهم فى كل جوانب الحياة، مع التأكيد على أهمية إضافة مجال رعاية أسر الشهداء لأنشطة ومجال عمل الجمعيات الأهلية البارزة والمؤثرة للمساهمة فى توفير الرعاية المطلوبة والخدمات الممكنة لأسر الشهداء.

كان المحافظ قد أصدر قرار رقم 1261 بإعادة تشكيل لجنة أسر الشهداء لتكون برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية رؤساء المدن، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، التضامن، الأمن،الإسكان، الصحة، الأزهر،الكنيسة، الشباب والرياضة ،السياحة ،والمجلس القومى للمرأة، حيث تختص اللجنة بدراسة أحوال أسر الشهداء والتواصل معهم ومساعدتهم والقيام بزيارتهم فى الأعياد والمناسبات الدينية والقومية وإعداد برامج ترفيهية وتنظيم رحلات لهم، على أن تنعقد اللجنة بصفة شهرية، وإعداد تقرير بنتائج عملها يعرض على المحافظ بصفة دورية.