نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الوحدات الصحية ومستشفى جراحات اليوم الواحد.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بمدينة مرسى علم، برفقة اللواء واصف عدلى رئيس المدينة وبدأت جولتها بوحدة طب الأسرة، ومستشفى جراحات اليوم الواحد، وذلك للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كان يرافقهما الدكتورة نشوى ابراهيم مدير الادارة الصحية بمرسى علم .

والتقت نائب المحافظ بعدد من المواطنين حيث استمعت إلى طلباتهم ومدى مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتابعت عملية تطعيم الأطفال وتنفيذ المبادرات الرئاسية التى تشمل جميع فئات المجتمع ، حيث أكدت على ضرورة التنظيم بالوحدة لإنجاز المهام المطلوبة .

واستكملت نائب محافظ البحر الأحمر جولتها بالمرور على ميدان السكرى لمنجم الذهب وشارع 9 ، حيث اشادت النائبة بالمجهودات المبذولة وعودة الوجه الحضارى للمدينة والحفاظ على المظهر الجمالى بالمدينة، وتفقدت مشروع مارينا مرسى علم ، حيث استمعت إلى مهندس المشروع خطوات المشروع بالكامل غرب الطريق وشرق الطريق .

كما شملت الجولة التفقدية المرور على مكتب البريد بمرسى علم ، ومكتب الشهر العقارى بمرسى علم ، ومكتب التأمينات الاجتماعية بمرسى علم ، ومكتب السجل المدنى بمرسى علم .

من جانبه قال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، أن المرور على القطاعات الخدمية والالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتضمن ارتداء الكمامات حفاظا على سلامة المواطنين والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على الصحة العامة ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة فى كافة الأماكن التى تقدم خدماتها للمواطنين .