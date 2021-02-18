اليوم السابع
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موجة البرد تزيد الطلب على العدس.. و12.3 مليون دولار فاتورة استيراده فى شهر

الخميس، 18 فبراير 2021 12:00 ص
موجة البرد تزيد الطلب على العدس.. و12.3 مليون دولار فاتورة استيراده فى شهر عدس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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مع موجة البرد التى تمر بها البلاد حاليًا، يرتفع الطلب على المشروبات والمأكولات التى تساهم فى إحداث حالة من الشعور بالدفئ، وهنا يرتفع الطلب على العدس بوصفه أحد هذه المأكولات، حيث يزيد استهلاك العدس فى فصل الشتاء بصورة كبيرة، ومن ثم زيادة فى الواردات، كون العدس سلعة أغلبها مستورد.

سجلت الواردات المصرية من العدس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 198 مليون و256 ألف جنيه "12 مليون و391 ألف دولار" في شهر نوفمبر الماضي – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، مقابل 155 مليون جنيه "9 ملايين و688 ألف دولار" في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 43 مليون و248 ألف جنيه "2 مليون و177 ألف دولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من العدس جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و63 مليون و627 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل مليار و193 مليون و929 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 130 مليون و302 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة بلغت نحو 6 مليون و620 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 9 ملايين و172 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 2 مليون و552 ألف دولار، يليها الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة بقيمة بلغت نحو 81 مليون و917 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و416 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليون و499 ألف دولار.


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عدس

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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