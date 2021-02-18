منظمة الصحة تتوقع وصول أكثر من 11 ألف لقاح للإيبولا إلى غينيا مطلع الأسبوع

قالت منظمة الصحة العالمية ومسؤول بوزارة الصحة في غينيا اليوم الخميس، إن من المتوقع وصول أكثر من 11 ألف لقاح مضاد لفيروس إيبولا إلى البلاد مطلع الأسبوع المقبل، على أن يأتي المزيد لاحقا، وإن عمليات التطعيم يمكن أن تبدأ قريبا ربما يوم الاثنين.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في مؤتمر صحفي إنه يجري إعداد 11 ألف جرعة في جنيف وإن 8600 جرعة أخرى ستجيء من الولايات المتحدة.

وأكد محمد لامين يانسانيه، وهو مستشار كبير لوزير الصحة في غينيا، في المؤتمر الصحفي أنه بمجرد وصول اللقاحات إلى البلاد يوم الأحد سيتسنى بدء حملة التطعيم في اليوم التالي.

وتسعى سلطات الصحة والمنظمات الدولية للتصدي لعودة الإيبولا إلى غينيا والكونجو للحيلولة دون تكرار انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 11300 مواطن في غرب أفريقيا، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا، بين عامي 2013 و2016 مما جعل تلك الجائحة أسوأ جائحة إيبولا مسجلة.

وقالت مويتي "نعتقد أنه من غير المرجح تماما أن نشهد وضعا مشابها... لما حدث في الماضي"، مضيفة أن هناك استجابة سريعة جدا في البلدين نظرا لما اكتسباه من خبرة في هذا الصدد