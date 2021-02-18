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مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: العملية السياسية في اليمن تشمل وقف إطلاق النار

الخميس، 18 فبراير 2021 06:48 م
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: العملية السياسية في اليمن تشمل وقف إطلاق النار اليمن
كتب أحمد عرفة

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قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فرانسوا ديلاتر،: نندد بهجوم الحوثيين على مأرب والهجوم الحوثي على الأراضي السعودية، وفقا خبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العملية السياسية في اليمن تشمل وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات.

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

 

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.

 

 

 


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