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ممثل الأمم المتحدة: حصلنا على 1.9 مليار دولار لتمويل المساعدات إلى اليمن فى 2020

الخميس، 18 فبراير 2021 06:13 م
ممثل الأمم المتحدة: حصلنا على 1.9 مليار دولار لتمويل المساعدات إلى اليمن فى 2020 مارك لوكوك
كتب أحمد عرفة

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قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إن هناك فرصة لمساعدة اليمن لتحقيق السلام الدائم، موضحا أن 4 صواريخ سقطت على مأرب وصواريخ أخرى سقطت قرب مخيمات النازحين.

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أوضاع اليمن، بثته قناة العربية، أنه يجب تسهيل وصول المساعدات إلى اليمن دون عوائق، وضحا أن الحوثيين يتدخلون في توزيع المساعدات وهذا غير مقبول.

وتابع مارك لوكوك: حصلنا على 1.9 مليار دولار لتمويل المساعدات إلى اليمن في 2020، مؤكدا ضرورة الحصول على المزيد من التمويل لمنع حصول مجاعة باليمن.

وتابع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة،: نحتاج إلى 4 مليارات دولار لتجنب المجاعة في اليمن، لافتا إلى أنه إذا حدثت مجاعة في اليمن ستضيع الفرصة الحالية للسلام.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، شركاء اليمن لدعم الحكومة بضخ النقد الأجنبي، موضحا أنه توجد 13 سفينة محملة بالوقود تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة.


مجلس الأمن

اليمن

ازمه اليمن

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