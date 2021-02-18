اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 63 رحلة جوية تقل 5168 راكبا لوجهات مختلفة

الخميس، 18 فبراير 2021 04:13 م
مصر للطيران تسير غدا 63 رحلة جوية تقل 5168 راكبا لوجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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تسير شركة مصر للطيران، غداً الجمعة 19 فبراير، 63 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، چوبا، بغداد، كازابلانكا، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، إسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، اثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، الخرطوم"، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5168 راكبا.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاًلتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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