مصرع 3 أطفال اختناقا بدخان حريق شقة سكنية فى منطقة المرج

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أطفال مصرعهم اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار سكنى بدوران الفلاحة بمنطقة المرج، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وانتقل سيارات الإطفاء

وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، ما أدى إلى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.