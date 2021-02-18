اليوم السابع
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مصرع 3 أطفال اختناقا بدخان حريق شقة سكنية فى منطقة المرج

الخميس، 18 فبراير 2021 08:43 م
مصرع 3 أطفال اختناقا بدخان حريق شقة سكنية فى منطقة المرج حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أطفال مصرعهم اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار سكنى بدوران الفلاحة بمنطقة المرج، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وانتقل سيارات الإطفاء

وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، ما أدى إلى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حريق شقة سكنية

اخبار عاجلة

امن القاهرة

شارع دوران الفلاحة

المرج

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