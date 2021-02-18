مصرع طفلين فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى طفلان مصرعهما إثر تصادم سيارة مع دراجة نارية، مساء اليوم الخميس، بمنطقة الدواويس، بطريق "الصالحية الجديدة - القاهرة"، بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من المقدم مصطفى سلامة رئيس مباحث القصاصين، يفيد تصادم سيارة رقم "ط . ل. ع 7689" مع دراجة بخارية قرب منطقة الدواويس، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع "عوض محمود الشحات" 16 عامًا مقيم عزبة الدواويس بالقصاصين الجديدة، و"جمال هيثم جمال" 15 عامًا مقيم بذات العنوان.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتى إسعاف نقلت جثامين المتوفيين إلى مستشفى القصاصين المركزي، فيما أصيب سائق الميكروباص بإصابات خفيفة ورفض النقل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.