مصدر فرنسى: إجراء صارم حال واصلت إيران انتهاكاتها النووية

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصدر فرنسي تأكيده أنه سيكون هناك إجراء صارم إذا واصلت إيران انتهاكاتها النووية.

وفى وقت سابق، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدلا من لوم إيران، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضاف محمد جواد ظريف، أن الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي.



وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن على الدول الأوروبية إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها إذا كانت تخشى من تأثيرها.

وكانت قالت بريطانيا، إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا الخميس.