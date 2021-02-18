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كشف مصدر استخبارى عراقى معلومات بشأن طبيعة تنظيم ما يسمى بـ"سرايا أولياء الدم"، الذي تبنى مسؤولية قصف مطار أربيل، والجهة التي تقف خلفه، وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم/الخميس/ - إن "سرايا أولياء الدم" مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مباشرة، مضيفًا أن من أشرف على الهجوم ضد مطار أربيل هم كتائب حزب الله، وأشار إلى أن "أعضاء سرايا أولياء الدم" هم طليعة مجموعة منتقاة من كتائب حزب الله، وتم تدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية عالية المستوى.