وأسفر الهجوم عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أمريكي نتيجة قصف صاروخي استهدف يوم الإثنين الماضي قاعدة جوية قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة.