اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية السابق: مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا

الخميس، 18 فبراير 2021 11:16 م
مساعد وزير الخارجية السابق: مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية السابق
ماجد تمراز

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أكد  محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يؤكد على استعداد مصر لتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة الليبية الجديدة، حتى تتمكن من تخطى العقاب التى تواجه الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على دور مصر الجوهرى فى الأزمة الليبية، والدور الذى لعبته للحفاظ على استقرار ليبيا.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "رئيس وزراء ليبيا أثنى على دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على استقرار ليبيا، والرئيس حريص كل الحرص على حل كل المشكلات التى تواجه السلطة الليبية، ومصر تقف بجانب أشقائها العرب، باعتبار أن الأمن العربي من أمن مصر".


ليبيا

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبد الحميد دبيبة

رئيس وزراء ليبيا

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