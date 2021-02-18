اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 01:48 م
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محكمة لبنانية تستبعد القاضى فادى صوان من التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

الخميس، 18 فبراير 2021 01:26 م
محكمة لبنانية تستبعد القاضى فادى صوان من التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت مؤرفأ بيروت - صورة أرشيفية
رويترز

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قال محام، اليوم الخميس، إن محكمة لبنانية استبعدت القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد استدعى القاضى فادى صوان وزيرالاشغال العامة والنقل اللبنانى السابق يوسف فنيانوس للتحقيقات فى سياق التحقيقات فى قضية انفجار مرفأ بيروت، ولكن الأخير رفض الحضور وفاجأ متابعيه بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً للاستماع إلي كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية، فإنني اعتذر عن حضور جلسة الغد". 

 

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