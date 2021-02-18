محافظ بورسعيد يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

أهدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درع المحافظة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم وأهله، ونشر الوعي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في ختام مسابقة بورسعيد الدولية الرابعة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اليوم الخميس، حيث سلم الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، جوائز الفائزين الأوائل في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة والتي تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد.



وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى، وتوزيع الجوائز على الفائزين.



وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، وشارك فيها 60 متسابقًا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا في حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للشباب وبرواية واحدة للإناث، والابتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.