محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية، الدكتور عبد الكريم صالح، والدكتور عبد الفتاح الطاروطى، وأعضاء اللجنة بديوان عام محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تشهد المحافظة اليوم مساءً ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية بحضور الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف .

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء لجنة التحكيم خلال فعاليات المسابقة لاختيار الفائزين، مؤكدا أننا نفخر بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد للعام الرابع على التوالى، وخاصة فى ظل جائحة كورونا المستجد.

وأوضح "الغضبان"، أن الدولة المصرية نجحت فى إقامة المسابقات العالمية فى هذه المرحلة الحرجة نتيجة الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس المستجد و اتباع قواعد الصحة والسلامة العامة للمواطنين و تكثيف حملات التعقيم بالمؤسسات التى تشهد فعاليات المسابقات.