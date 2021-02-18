محافظ الوادى الجديد يوجه بإستغلال إمكانات المخازن لتوفير إحتياجات الوحدات المحلية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في زيارة مفاجئة، صباح اليوم، مقر المخازن الرئيسية التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة يرافقه محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث وجه برفع كفاءة الآثاث المكتبي وصيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة وإعادة توزيعهم علي الوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير قاطرات لثلاجات الحفظ لإستخدامها في نقل الأسماك من بحيرات باريس لأسواق المحافظة المختلفة.

كما وجه بتجهيز مولدات كهرباء الطوارئ الموجودة بالمخازن، بقواعد متحركة لسهولة نقلها في حالات الطوارئ.

وكان المحافظ وجه بضرورة عرض الموقف التنفيذي لجميع الاستراحات والمنشآت المؤجرة التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك لإعادة تقييمها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنمية موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات واستعراض ارصدة حسابات صندوق الهيئة للوقوف على الإيرادات والمصروفات به.

ووجه الزملوط بتطوير فندق دار الوافدين بمركز الداخلة لتعظيم الاستفادة منه، وعرض الموقف التنفيذي للمحلات المؤجرة بشارع الزهور بالخارجة للوقوف على جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.