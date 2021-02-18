محافظ المنيا يسلم 26 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات مقدمة من صندوق "تحيا مصر"

المنيا-حسن عبد الغفار

سلم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، 26 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وينفذها صندوق "تحيا مصر".

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد عبد الحافظ ممثل الصندوق فى محافظة المنيا وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للفتيات بالزواج السعيد، داعيا الله عز وجل أن تكون حياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، وتوجه بخالص الشكر والتحية لصندوق تحيا مصر، للدور المجتمعى الذى يقوم به، لتنفيذ ورعاية عدد من المبادرات فى محافظة المنيا، منها مبادرة "نور حياة" و"أطفال بلا مأوى"، وكذلك مبادرة "دكان الفرحة "، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم ومساندة الأسرة المصرية والمحافظة على كيانها وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.

وأشاد محافظ المنيا فى كلمته بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة صندوق تحيا مصر فى رعاية الأيتام وغير القادرين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن مبادرة "دكان الفرحة" تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث تجسد تلك المبادرة أسمى معانى التكافل الاجتماعي، ودور صندوق "تحيا مصر"، وقوته فى دعم الدولة ودعم المواطنين، لما يقدمه من مساعدات للمجتمع، وتلبية للاحتياجات الضرورية لأهالينا فى القرى والمراكز.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من مطالب واقتراحات الأهالى، حيث أكد على أهمية تبنى ثقافة العمل الحر، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودى الدخل، لتوفير حياة كريمة .