محافظ أسيوط يبحث حل مشكلة نقص الأسمدة مع رئيس هيئة الإصلاح الزراعى

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمناقشة سبل بحث التعاون بين المحافظة والهيئة فى إتاحة كل مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمزارعين وحل مشكلة نقص الأسمدة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عارف محمد على مدير عام الإصلاح الزراعة بأسيوط والمهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء، الشكر والتقدير لوزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى لاستجابتهما السريعة وتدخلهم لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة لحل شكوى المزارعين من نقص الأسمدة الزراعية ببعض المراكز لافتًا إلى التنسيق الذى تم بين رئيس الهيئة والمحافظة فى سبيل تكثيف جهود حل مشاكل المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة.

واستعرض رئيس هيئة الإصلاح الزراعى دور الهيئة فى توفر كل السلع الغذائية التى يحتاجها المجمتع من خلال منافذ وزارة الزراعة لعمل توازن فى الأسعار بين السوق المحلى والمستهلك إذ جرى الحفاظ على مستوى الأسعار وإتاحة كل الخضر والفواكه والمحاصيل التى يطلبها المنزل يوميًا والتغلب على كل الأزمات عن طريق توفير كل السلع الغذائية المطلوبة فى البيت المصرى مشيرًا إلى زيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتجات والتى تعبر عن نجاح الزراعة المصرية حيث أنها زادت عما كانت عليه فى العام الماضى رغم الغلق الذى سببته أزمة انتشار فيروس كورونا.