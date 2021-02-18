محافظ أسيوط: حل مشكلة انتداب 270 ممرض وممرضة من الصحة للمستشفيات الجامعية

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن التوصل لحل شكوى 270 ممرضة بالصحة والمنتدبين للعمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والمتضررين من تجديد ندبهم على الرغم من انتهاء مدة العامين المقررين للانتداب المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد جنوب مصر للأورام.

جاء ذلك خلال لقائه بعض الممرضات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

أكد محافظ أسيوط خلال اللقاء، تطبيق مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع لافتًا إلى الاتفاق الذى تم بحضور وكيل وزارة الصحة وأسفر عن إنهاء ندب عدد 270 ممرض وممرضة المنتدبين من مديرية الصحة بأسيوط إلى المستشفيات الجامعية وذلك بعد استبدالهم بالدفعة الجديدة من خريجى مدارس التمريض بمديرية الصحة وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة فى التوزيع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين وتخريج كوادر طبية متميزة من الأطباء والتمريض.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بالتواصل والتنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لمراعاة ظروف العاملين من التمريض المنتدبين للمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الأورام وتقنين أوضاعهم الوظيفية وحل جميع مشاكلهم ومساواتهم بزملائهم بالمستشفيات الجامعية والتأكيد على حسن معاملتهم دون أى تمييز بين فريق العمل بالمستشفيات مشيدًا بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط والتى يتردد عليها 44 ألف حالة سنويًا ويوجد بها عجز فى التمريض بجميع المستشفيات وخاصة قسم الحضانات.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتقدم خدماتها الصحية بالمجان لجميع الفئات منها منظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن السمنة والتقزم لطلاب المدارس ومبادرة الاصلاح الصحى لأطفال حديثى الولادة والكشف عن ضعاف السمع بين المواليد مؤكدًا على التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لسد العجز فى الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة وإعادة التوزيع العادل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.