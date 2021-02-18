محافظة بنى سويف: لا صحة لما تم تداوله عن انهيار جزء من مبنى "تضامن ببا"

بنى سويف هانى فتحى

أوضحت محافظة بني سويف، حيال ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تعرض مبنى التضامن الاجتماعي بشارع التحرير، مركز ببا لانهيار جزئي، وإصابة أحد المواطنين، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بأنه فور الاخطار بما تم نشره انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى إلى الموقع، وبالمعاينة على الطبيعة ومراجعة المبنى، تبين أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

وضمت اللجنة التى عاينت المبنى كلا من: وليد كامل نائب رئيس المدينة، والمهندس على عبد الخالق مدير التنظيم بالوحدة، محمد حمدي فني تنظيم، أحمد نعمان مجير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة ببا.

وفى هذا السياق تحذر المحافظة من تداول أخبار غير صحيحة وغير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذي قد يحدث بلبلة لدى الرأي العام، ويثير الشائعات غير المحمودة ، مؤكدة أنه سيتم مواجهة ذلك بالقانون، وعدم التهاون في مثل تلك الأعمال، التي يجب على المواطنين الحذر منها، والتأكد من كل ما يتم تداوله ونشره من خلال المصادر الرسمية.