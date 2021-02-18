لقاء ثنائى بين نائب رئيس "غرفة الإسكندرية" وسفير إسبانيا لبحث سبل التعاون

الاسكندرية جاكلين منير

اجتمع نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، بسفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، المصري والإسباني، ولبحث إمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية، بحضور المستشاري التجاري والاقتصادي الإسباني ادواردو سوريانو.

وأشارت الغرفة التجارية فى بيان لها اليوم، الخميس، أنه في بداية اللقاء أكد أحمد حسن نائب "غرفة الإسكندرية"، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا، مضيفًا أنه من المهم جذب الاستثمارات الإسبانية لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 193 شركة.

وأشار إلى أن مصر وإسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أكد سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، أن بلاده تستهدف تعزيز التعاون مع مصر سواء على مستوى التبادل الثقافي أو الاقتصادي أو التجاري، وفي المجالات كافة، بما يعزز التقارب بين الشعبين، موضحًا أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينها.

وأضاف أن سيتم تنظيم ورشة عمل خلال شهر مارس المقبل، لمناقشة الوسائل العملية للتعاون بين الجانبين المصري والإسباني، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري الإسباني، ينظم بعثات تجارية كل عام لوفود الأعمال من إسبانيا في مختلف القطاعات، لزيارة مصر والبحث عن شركاء محتملين وفرص عمل جديدة في السوق المصري.