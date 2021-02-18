كل ما تريد معرفته عن مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه

مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ، من ضمن الصروح الطبية التى قام الرئيس السيسى بافتتاحها، عبر الفيديو كونفرانس، ويتمير بأنه كان أول مستشفى عزل بالمحافظة، حيث استقبل العديد من حالات الاصابة بكورونا، وكان للأطقم الطبية دور كبير في علاج المرضى.
ويقع مستشفى بلطيم على نحو 20 ألف متر، وبتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضان أطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية.
ويضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثي الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية، ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار.
كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبي، كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف، كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.
وخلال الـ5 سنوات الماضية فى محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح عدد من المستشفيات وجار إنشاء عدد آخر، لتقديم خدمات طبية للأهالى بدلاً من التوجه للمحافظات المجاورة، فتم تطوير شامل لمستشفيات قلين، وبرج البرلس، وسيدي غازى، وقلين، وبلطيم، وجار العمل في مستشفى بيلا والرياض، ومركز الأورام الذي سيتم افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وجار الانتهاء من مستشفى الأورام والطوارئ بجامعة كفر الشيخ، مؤكداً أن ما تشهده المحافظة خلال 5 سنوات الماضية من اهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهده المحافظة من قبل.
اليوم-السابع-بالحضان-بمستشفى-بلطيم
الحضانات-بالمستشفى
تعدد-الاجهزة-بالمستشفى_1
جانب-من-الحضانات
مدير-مكتب-اليوم-السابع-بمستشفى-بلطيم-المركزي
احد-الاجهزة-بالمستشفى
احدى-الحجرات-بالمستشفى
احدى-الغرف-بالمستشفى
احدى-طرقات-المستشفى
الاسرة-بمستشفىى-بلطيم
الاسرؤة-بالمستشفى
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