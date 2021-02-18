كل ما تريد معرفته عن مستشفى بلطيم النموذجى بكفر الشيخ بتكلفة 500 مليون جنيه

ويقع مستشفى بلطيم على نحو 20 ألف متر، وبتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضان أطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية.

ويضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثي الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية، ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار.

كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبي، كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف، كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.