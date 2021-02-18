في الذكرى الـ86 لميلاد عون.. لبنان يتفاءل بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

كتب- هاشم الفخراني

يحل اليوم الخميس عيد الميلاد الـ86 للرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث ولد في 18 فبراير من عام 1935، ويحتفل "عون" بذكرى ميلاده وسط تفاؤل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وفي اللقاء الثالث عشر مع الرئيس اللبناني ميشال عون من أجل التشاور على تشكيل الحكومة اللبنانية، أعرب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة مع ذكرى ميلاد "عون".

وقال الحريري للصحفيين، إن ، اللقاء مع الرئيس كان بالفعل إيجابيًا، حيث ساد جو من الانفتاح، مضيفاً أنه تم الاتفاق على لقاء ثان مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع أمنية.

ويشغل "عون" منصب رئيس الجمهورية اللبنانية منذ 31 أكتوبر 2016، وهو عسكري وسياسي لبناني ورئيس التيار الوطني الحر. كان قائد للجيش اللبنانى من 23 يونيو 1984 وحتى عام نوفمبر 1989، ورئيس الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر عام 1988.

ويعد "عون" لاعب أساسي في حقبة نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، واعتُبر بطل الكفاح ضد مرحلة الوصاية السورية حتى عودته من المنفى عام 2005.،و هو أيضا مهندس التحالفات الخارجة البعيدة عن المألوف، كما أثبت "عون" ومنذ عقود أنه شخصية لا يمكن فصلها عن المشهد السياسي اللبناني ومازال يثبت ذلك بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

وبالنسبة إلى مؤيديه ومناصريه، فميشال عون هو بطل السيادة اللبنانية. في المقابل، يسخر منه خصومه على اعتباره زعيما شعبويا، لكنّ "عون" كان واثقا من انتخابه رئيسا للبنان بعد أن كان هذا المنصب، المخصص تاريخيا للموارنة، شاغرا منذ مايو 2014.