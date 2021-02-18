فوائد اقتصادية كبيرة للصناعة الوطنية من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى

كتب – إسلام سعيد

أشاد المهندس مجدى حنا عضو اتحاد الصناعات بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أنها تمثل فرصة كبيرة للقطاع الصناعى واستغلال هذه الفرصة لزيادة المشاركة بالخامات والمنتجات المصنعة في مصر، لتطوير القرى من كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية التي يمكن أن تشترك بهذه المبادرة.

وأضاف حنا في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مكاسب بالجملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، فبخلاف أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والتوابع، لكن المبادرة لها شق إيجابى آخر يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الصناعى، لأن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها في مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التي يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية وزيادة مبيعات المصانع ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير في أكثر من جهة.