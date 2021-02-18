فلسطين تسجل 627 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل ‭‭627‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل ‭‭171‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

من جانب آخر قال محمد دحلان إن "دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن".

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك "هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحدا".

ومضى قائلا "الدفعة الحالية 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) الذي أثبت فعالية كبيرة وأمانا عاليا في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجها لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجا".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 194003 تعافى منهم 179854 وتوفي 2155.