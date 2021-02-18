اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 07:56 م
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فتوى اليوم.. ما حكم تنظيم النسل وعلاقته بقدرة الله

الخميس، 18 فبراير 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. ما حكم تنظيم النسل وعلاقته بقدرة الله دار الإفتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..بعض الناس يقول بأن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم، وجاء رد الدار كالآتى:

إن قدر الله غيبٌ غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أنَّ فعلَ أمرٍ يترتب عليه حدوثُ أمرٍ آخر ما تحقق فعلًا؛ فذلك أمره متروكٌ إلى الله وحده الذي يُرتب المسببات على أسبابها العادية، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» متفقٌ عليه.


دار الافتاء

فتوى اليوم

تنظيم النسل

الزيادة السكانية

اليوم السابع بلس

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