فايزر: نبحث إجراء اختبار فعالية لقاحنا على السلالة المتحورة بجنوب أفريقيا

كتب أحمد عرفة

أكدت شركة فايزر الأمريكية، أنها تبحث إجراء اختبار فعالية لقاحنا ضد فيروسك ورونا على سلالة كورونا جنوب أفريقيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتشير دراسة معملية إلى أن البديل الجنوب أفريقي لفيروس كورونا قد يقلل من حماية الجسم باستخدام لقاح فايزر Pfizer / BioNTech بمقدار الثلثين، وليس من الواضح ما إذا كان اللقاح سيكون فعالا ضد الطفرة أم لا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت فايزر، إنها تسعى لتطوير نسخة جديدة من لقاحها لفيروس كورونا بجمع الاستثمارات، والتحدث مع المنظمين حول تطوير نسخة محدثة من لقاح mRNA أو جرعة معززة، إذا لزم الأمر، وذلك من أجل مواجهة التغيرات الجديدة لفيروس كورونا.