فاوتشى: اللقاحات المضادة لكورونا ستصبح متوفرة لجميع الأمريكيين بحلول يوليو

كتب أحمد عرفة

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصبح متوفرة لجميع الأمريكيين بحلول شهر يوليو، وذلك بعد أيام من قوله إن اللقاح سيتوفر في أبريل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، إن اللقاحات ستكون متاحة في يوليو، وقد يستغرق الأمر شهرين إضافيين، أي مع قرب نهاية فصل الصيف، التطعيم سيكون للجميع.

وأوضح مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الوقت الذي سيستغرق لتطعيم الجميع يعتمد على كفاءة وفعالية اللقاح الذي نستخدمه.