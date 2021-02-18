اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق منطقة اللسان برأس البر حتى السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 18 فبراير 2021 04:41 م
غلق منطقة اللسان برأس البر حتى السبت بسبب سوء الأحوال الجوية غلق منطقة اللسان
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت القادم، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة بعد تعرض أجزاء منهم للتلف جراء موجة الطقس السيء التى تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي وارتفاع منسوب أمواج البحر مما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.

هذا وقد أوضحت "المحافظ" أنه تم غلق المنطقة أمام المواطنين حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة وإعادة فتحها مرة أخرى.


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات الطقس السىء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة