غلق مصنع حلويات وإعدام طن خامات تصنيع فاسدة بفاقوس الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بادارة فاقوس الصحية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزاره الصحة ان جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص وبه نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة لوجود غرفه صرف صحي داخل صالة الإنتاج ، بالاضافة الي إعدام طن و 10 كجم أغذية مختلفة عبارة عن هوالك الإنتاج كيك ، زيت، سمن، سكر جليكوز"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 6 عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة فاقوس.

أكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.