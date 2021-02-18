اليوم السابع
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عضو بالبحوث الإسلامية: الآخر سيحترم ديننا إذا وجد أبناءنا على درجة معيشية كريمة

الخميس، 18 فبراير 2021 12:21 ص
عضو بالبحوث الإسلامية: الآخر سيحترم ديننا إذا وجد أبناءنا على درجة معيشية كريمة الدكتور عبد الله النجار
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كثرة النسل قد تؤدي لوجود نسل لا يتمكن من الحصول على الخدمات الصحية والمعيشية والتربوية بشكل كامل.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن البعض يدعو للتناسل والتكاثر في إطار المتاجرة بالدين من خلال ترديد كلام حق يراد به باطل، لافتًا إلى أن عدم منح النسل الرعاية الكافية قد يعرضهم للضياع واعتناق العديد من الأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أهمية تهيئة التربية الصحيحة والغذاء السليم والخدمات المعيشية للأبناء، لافتًا إلى أن الآخر سيحترم ديننا إذا وجد أبناءنا في أماكن طيبة وعلى درجة معيشية كريمة ومستوى حياة لائق.

ومن جانب أخر، قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه من المهم أن يكون هناك توازن بين الإنجاب وحقوق المجتمع، مشيرا إلى أنه من حق الأبناء تربيتهم وتعليمهم جيدا.

وأضاف النجار، فى تصريحات تلفزيونية، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.

وتابع، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة حق للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع، مضيفا أن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الإنجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.

وأضاف، أن قضية الإنجاب المولى عز وجل نظمها في البداية، والمراعاة في النسل أن يكون قويا وقادرا على حماية بلده وحضارته، مضيفا أن الإنجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الأسباب لتحقيق الرزق والسعي.


الدكتور عبد الله النجار

مجمع البحوث الإسلامية

التاسعة

النسل

تحديد النسل

الزيادة السكانية

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