عاصفة ثلجية تغطى الطرقات والمنازل فى شمال سوريا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت مدن ومناطق شمال سوريا إلى عاصفة ثلجية قوية مستمرة خلال اليومين الماضيين أدت إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، وإلغاء الامتحانات الرسمية، وعرضت شبكة "يورو" نيوز، فيديو لتعطل حركة المرور في مدينة اللاذقية بينما تستمر الثلوج في الهطول على الشمال السوري، حيث غطت مشاهد الجليد المنازل والطرقات والجبال على جانبي الطرق.

كما أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى تغطية البلدات والقرى في حماة والقنيطرة وقدسيا، وفي العاصمة دمشق ومحافظات أخرى، وتم إبلاغ طلاب الجامعات بتأجيل امتحاناتهم بسبب سوء أحوال الطقس في البلاد، كما تأثرت دول أخرى من بينها لبنان وليبيا بهذه الموجة الباردة.



ثلوج تغطى الاشجار



ثلوح تغطى سوريا

كما استيقظت القدس اليوم الخميس على مشهد نادر لمواقعها المقدسة وهي مغطاة بالثلوج، حيث غمر اللون الأبيض قبة الصخرة والحائط الغربي كما غمرت الثلوج مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية بعد عاصفة ثلجية هبت خلال الليل.



سيارات تغطيها الثلوج

وقبل أن يحل الفجر، كان الأطفال يرشقون بعضهم بعضا بكرات الثلج خارج أبواب البلدة القديمة فيما توافد المصلون على الأماكن المقدسة، وهبت العاصفة الثلجية مساء أمس الأربعاء مما دفع السلطات إلى وقف وسائل النقل العامة وإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

لكن مع تراجع حدة العاصفة خلال الليل، قالت البلدية إنها ستستأنف الخدمات، حتى أن سكانا خرجوا وقادوا سياراتهم للاستمتاع بالمشهد.

وقال بن ميلر "أتينا من تل أبيب للعب في الثلج... إنه أمر نادر أن نرى ثلوجا في القدس. أعتقد أن المرة الأخيرة كانت في 2013".

ومن قطع الثلج المتساقطة نحتت الأسر مجسمات على شكل رجل الثلج في الشوارع شبه الخاوية مع أطفالها الذين يشهدون هذه الظاهرة الطبيعة لأول مرة في حياتهم.

وحاولت سيارات قليلة التحرك وسط الضباب على الطرق المغطاة بالجليد في شوارع بيت لحم التي عادة ما تضج بحركة البشر والسيارات. وكست الثلوج أيضا برج الجرس الخاص بكنيسة المهد.

وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تلاطمت الأمواج القوية على الشواطئ شبه الخاوية.