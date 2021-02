نظمت عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وقفة أمام قصر العدل ببيروت (مجمع المحاكم الرئيسي بالعاصمة اللبنانية)، اليوم الخميس، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر بتنحية القاضي المُكلف بالتحقيق فادي صوان وتكليف قاض آخر بمباشرة التحقيقات، حيث اعتبروا أن الحكم صادر بناء على "ضغوط سياسية" بهدف عرقلة كشف الحقيقة والجناة المتسببين في الانفجار.

Sick of calling for investigations, accountability and justice. We live in a country where killing people in their homes is actually rewarding. #انفجار_مرفأ_بيروت https://t.co/U16Nty2kSE