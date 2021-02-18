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ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

الخميس، 18 فبراير 2021 12:43 م
ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفى ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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تقدم الكاتب الصحفى ضياء رشوان، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، و المقرر إجرائها فى مارس المقبل.
 
يذكر أن نقابة الصحفيين، بدأت اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، وتستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير .
 
ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.
 
كان مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة  خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.
 
 
 

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