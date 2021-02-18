ضبط 9.5 طن ملح و640 كيلو جبن و445 كيلو أسماك فاسدة بحملة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريق مراقبة الأغذية لتكثيف الحملات المرورية على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حيث قامت فريق من مراقبة الأغذية، بالمرور على عدة منشآت (مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم المرور اليوم على شركة تصنيع وتعليب للأسماك المملحة بالمعصرة بمدينة ميت غمر.

كما تم ضبط 9 طن ملح طعام للتغير في الخواص الطبيعية، و445 كيلو أسماك مملحة فاسدة، وللتغيير في خواصها الطبيعية من بينها 150 كجم سردين متهتك، و200 كجم فسيخ، و75 كجم أنشوجة، و20 كجم رنجة.

وتم المرور على مصنع منتجات البان بميت ابو خالد مركز ميت غمر، وتم ضبط 600 كجم ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر، و640 كيلو جبن لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية من بينهما 65 صفيحة زنة الصفيحه 8 كجم جبنة اسطنبولي، و10 أقراص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم باجمالي وزن 120 كجم، وتم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكيل الوزارة على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.