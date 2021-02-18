اليوم السابع
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ضبط 6 مخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى أجا بالدقهلية

الخميس، 18 فبراير 2021 12:23 م
ضبط 6 مخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى أجا بالدقهلية حملة تموينية - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات إلي محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز، وفحص مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين وطريقة الإنتاج.

تم تشكيل حملة تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، وبرئاسة وائل الطنطاوي، ومصطفى عوض، المفتشان بالإدارة وبالتعاون مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز "ال.ع.ال" بقرية ميت فضالة ينتج خبز ناقص الوزن، ومخبز "س.ا.س" بقرية صهرجت الصغرى ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز "ال.ف.م" بقرية الانشاصية لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز "م.ال.ا" بقرية صهرجت الصغرى لعدم وجود قائمة بيانات، ومخبز "م.ا.ال" بمدينة أجا لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز "ا.ع.ع" بقرية فيشا بنا لعدم وجود قائمة بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


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