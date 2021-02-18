ضبط 550 كيلو دقيق مُدعم وإعدام طن خامات تصنيع حلويات فاسدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارة فاقوس الصحية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزاره الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة لوجود غرفة صرف صحي داخل صالة الإنتاج، بالإضافة إلى ضبط إعدام طن و10 كجم أغذية مختلفة عبارة عن هوالك الإنتاج كيك، زيت، سمن، سكر جلوكوز"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 6 عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة فاقوس.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتحرير محضرين ضد أصحاب مخابز مخالفه لإثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد صاحب محل تجاري لبيعه سلع مجهول المصدر فتم ضبط 20 كيلو شاي، تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى تحرير محضر جنح أمن الدولة لتجميع دقيق بلدى مدعم بواقع 11 شيكاره زنة الواحدة 50 كيلو قبل بيعها في السوق السوداء.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.