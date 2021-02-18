اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 04:14 م
خالد صلاح
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ضبط 27 قضية خلال حملة بأسوان وتنفيذ 777 حكما قضائيا

الخميس، 18 فبراير 2021 03:56 م
ضبط 27 قضية خلال حملة بأسوان وتنفيذ 777 حكما قضائيا حملة أمنية - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 777 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 159 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 29 هارب من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 399 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 187 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية، شملت، تحرير 2 قضايا مخالفات المخابز البلدية وتحرير 13 قضايا عدم حمل شهادة صحية و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و2 قضايا بيع بأزدي من السعر الرسمي.

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

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تموين

احكام

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