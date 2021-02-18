ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر و200 علبة حلوى تضر بصحة الأطفال ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية حملة مكبرة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والطب البيطرى ومكتب أغذية المدينة.

وتمكنت الحملة بقيادة خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وعضوية وياسر جمعة اشرف الداوودى كبار مفتشى الرقابة التموينية من ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر تباع للمواطنين على أنها طبية ومطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل ضرراً على مستخدميها تم التحفظ على الكمية وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 200 عبوة كبيرة لحلوى الأطفال غير مدون عليها أى بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر مما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار تم التحفظ على العبوات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وضبط 545 عبوة من الفوم مغلفة بالإستريتش به حلويات مختلفة الأنواع غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والانتهاء وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.