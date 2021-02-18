ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 12098 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة من12016 مواطنا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 82 لم يسددوا الغرامة المقررة،وتحرير (546) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (186) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطا (1222) شيسة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.