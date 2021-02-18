ضبط مصانع ومحال ومستودعات غاز مخالفة بالبحيرة.. صور

البحيرة- ناصر جودة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على الاسواق والمخابز والجهود المبذولة لتشديد الرقابة على مصانع بير السلم والأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة الإلتزام بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 محلات ملابس جاهزه وأحذية لإقامة أوكازيون بدون ترخيص، ضبط 60 شيكاره دقيق سياحى مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص ،4 محلات أنشطه متنوعه لا تقوم بالإعلان عن أسعار البيع للجمهور.

وضبط أحد مستودعات الغاز لتصرفة فى 198 اسطوانة غاز فى السوق السوداء، 3 مستودع غاز لبيع الاسطوانات التجارية بازيد من السعر المحدد بأسعار من 10 الى 20 جنيها زيادة فى سعر الأسطوانة الواحدة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

ضبط أحد مصانع الملابس الجاهزة وتم التحفظ على كمية قدرها 5250 متر قماش مجهولة المصدر ولا يوجد لها أى مستندات أو فواتير أو افراج جمركى ويقوم بالتصنيع منها.

وضبط أحد مصانع المفروشات والتحفظ على عدد 10 قطع لحاف كبير منتج نهائى غير مدون عليها أى علامات أو بيانات تجارية أو بلد المنشأ بالغش والتدليس.

وضبط أحد محلات المفروشات والتحفظ على 55 دفاية غير مدون عليها أى بيانات أو علامات تجارية تدل على المصدر ولا يوجد أى فواتير لها يقوم بعرضها للبيع، مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 200 كيلو سكر ابيض و200 كيلو دقيق و150 كيلو سمن بلدى معدة للتصنيع.

تحرير محضر لأحد محلات الأجهزة الكهربائية الخاصة بالسيارات لحيازتة معدات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 لفات سلك سماعة بعدد 100 متر سلك سماعة مجهولة المصدر .

ضبط 40 علبة سجاير مستوردة ومجهولة المصدر تحرير 5 محاضر لأحد محلات الملابس الجاهزة والاحذية لقيامهم بعمل اوكازيونات وهمية بدون ترخيص .

ضبط مصنع ضخم يقوم بتصنيع الملابس الداخلية رجالى وحريمى وأطفالى بكميات ضخمه بإسم شركات ملابس مصريه وعالمية شهيرة بنفس الإستيكارات والعلب والعلامات الخاصه بتلك الشركات ليقوم بتوزيعها على العملاء والمحلات الكبرى وتم التحفط على عدد 10 ماكينات تصنيع وكميات ضخمه من أطقم الملابس الداخليه تشمل 445 كرتونة × 12 طقم ( 5340 طقم ) و50 بكرة خيوط ضخمه وكميات كبيره من أثواب الأقمشه المستخدمه فى التصنيع والإستيكارات ،مصنع شيكولاته غير مرخص ويقوم بتصنيع شيكولاته بإسم وشكل للعلب يتشابه تماما مع ماركة شيكولاته شهيرة وتم التحفظ على عدد 200 كارتونة شيكولاته × 12 علبه × 12 قطعه ( 800 , 28 قطعه ) وآلاف العبوات المقلده.

ضبط 2 كارتونة معسل بكل كرتونة 50 عبوة زنة العبوة 1 كجم غير مدون عليها أى بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحيه، ضبط 18 قاروصة سجائر مستورده × 10 علبه محظور تداولها لخطورتها وإحتوائها على مواد مسرطنة 20 شيكارة ملح طعام خشن × 50 كجم بدون بيانات داخل مطبخ لمطعم مأكولات شهير تستخدم فى صناعة المخللات والمأكولات التى تقدم بالمطعم، ضبط تاجر تموينى متصرفا فى سلع تموينية مدعمه بقيمة 5000 خمسة آلاف جنيه من رصيد السلع لديه.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفه بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن غلق وتشميع 8 محلات بدون ترخيص وتوقيع عدد 8 غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بدمنهور، رفع 128 حاله إشغال متنوع بالشوارع برشيد.