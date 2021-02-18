اليوم السابع
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ضبط مالك مصنع طوب لحيازته أسلحة وذخيرة بدون ترخيص في البدرشين

الخميس، 18 فبراير 2021 11:35 ص
ضبط مالك مصنع طوب لحيازته أسلحة وذخيرة بدون ترخيص في البدرشين أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة، القبض على مالك مصنع طوب، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص في البدرشين، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تورط مالك مصنع طوب، في حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

عقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم وضبطه، وبحوزته بندقيتين آلية، و3 خزائن طلقات، وعدد من الطلقات بدون ترخيص.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات للدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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